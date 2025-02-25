Erdoğan'ın seçim için hazırladığı büyük planı belli oldu! Yandaş gazete bangır bangır açıkladı

AKP’de geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yüzde 50’nin üzerinde bir değişim olurken, 3 milletvekili partiye katıldı. AKP’deki vekil sayısı ise 324’e kadar geldi. ürkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu’nun AKP kulislerinden aldığı bilgiye göre; Erdoğan’ın asıl planı yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak, Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu iddia edildi.

AKP’DE VEKİL TRANSFERLERİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha aday olabilmesi için mecliste anayasa değişikliğinin referandum koşullu kabulü için 360, doğrudan kabulü için de en az 400 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. AKP’de vekil sayısına ise son yapılan AKP kongresinde ise Ünal Karaman, Serap Yazıcı Özbudun ve Salim Ensarioğlu partiye yeni katılan isimler oldu. Bu noktada AKP’nin ulaştığı vekil sayısı 324 oldu.

ERDOĞAN’IN PLANI: MECLİSTE 360 ÇOĞUNLUĞUNA ULAŞMAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu, AKP kulislerinden Erdoğan’ın planı sızdırdı. AKP’nin en önemli gündem maddesinden birinin Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olacağını belirten Kayaoğlu,”Bu kapsamda AK Parti’ye son günlerde diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor” dedi.

“KAPILARI AÇIK TITMAYA DEVAM EDECEKLER”

Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda vekil sayısının 328’e çıkacağını belirten Kayaoğlu, bu sayının Meclis’ten seçim kararı alınmasında yeterli olmadığının altını çizdi. Kayaoğlu, “Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İÇİN İKİ YOL VAR

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği hükümde yer alıyor. Erdoğan’ın yeniden adaylığı için birinci yol, anayasanın 101. maddesindeki “iki dönem kuralı”nın kaldırılması ikinci yol erken seçim kararı alınması gerekiyor. Ancak AKP ve MHP’nin şu andaki sandalye sayısı anayasa değişikliği ve erken seçim için yeterli değil. Anayasa değişikliğinin referandum koşullu kabulü için 360, doğrudan kabulü için de en az 400 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Erken seçim için ise 360 vekilin kabulü gerekiyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan AKP, MHP, DSP ve HÜDA-PAR’ın milletvekili sayısı, AKP’li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un oy hakkı olmadığı dikkate alındığında 324’de kalıyor.