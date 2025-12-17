Ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca vatandaş derin bir geçim derdi ile mücadele ederken gözler 2026 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Ancak gelen veriler ışığında kulislerde konuşulan rakam 26 ila 27 bin lira oldu.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken minimum harcama tutarı olan açlık sınırı, Ekim 2025 itibarıyla 26 bin 925 TL olarak belirlendi. Aynı ailenin gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için gereken toplam harcama tutarı olan yoksulluk sınırı ise 93 bin 135 TL’ye geldi.

Milyonlarca vatandaşın maaşlarını bile aşan açlık sınırı karşısında geçim ise zor. Peki iktidar ve ekonomi cephesi bunun için bir mucizeye imza atar mı? Nefes’te Nuray Babacan’ın köşe yazısında ekonomi ve iktidar yönetiminden son kulis bilgilerini aktardı.

'SEÇİM PAKETİ'

Nefes’te Nuray Babacan’ın köşe yazısına göre; bütçe görüşmeleri devam ederken; ekonomi yönetiminin, asgari ücret ve emekli maaş artışı konusunda negatif olduğu belirtiliyor. Kemer sıkma politikalarının olası seçim tarihine kadar devam edeceği konuşuluyor.

Babacan’ın yazısındaki kısım şu şekilde:

Ekonomi yönetimi, tüm planlarını 2026 haziran ayına göre yapıyor. Hedefleri tutturmak için kesinlikle kemerlerin sıkılması istenecek. Enflasyon hedeflerinin tutturulması için bu zorunlu. Bu nedenle bu yıl emekli maaş artışları ve asgari ücret konusunda hiç iç açıcı haberler gelmiyor

AKP’lilere göre, ne zaman seçim sathı mahaline girilirse o zaman. Parti içinde 2027 yılının en geç kasım ayında yapılma olasılığı görülen erken seçimden önce kesenin ağzının açılacağı, konut ve araba kredileri, asgari ücret, emekli maaş artışı, kamu çalışanlarına zam gibi ‘Seçim paketi’ hazırlanacağı öne sürülüyor.

'ŞİMŞEK'E İHTİYAÇ OLMAYABİLİR'

Babacan ekonomik programın seçim nedeniyle delinmesine itiraz etme olasılığı bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yollarının bu aşamada ayrılabileceğini iddia edenlerin olduğunu da yazdı. Babacan, “‘Zaten Mehmet Şimşek ve ekibi partiyi seçimin kapısına kadar getirmeyi kazasız belasız başarabilirlerse, ondan sonra var olanı harcamak konusunda kendisine ve ekibine pek de ihtiyaç olmayabilir’ yorumları yapanlar var!” dedi.