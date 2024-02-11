Erdoğan’ın seçim tehdidine yasal zemin bulundu. Belediyeler sadece iktidarın izin verdiği projeler için borçlanabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için yurt içinden yapacakları borçlanmayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığının onayına bağladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bundan böyle yatırım amacıyla borçlanmak isteyen belediyeler sarayın onayı olmadan borçlanamayacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklik öncesi belediyeler borçlanma amacıyla başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirirken değişen yönetmelikle beraber bakanlık borçlanma başvurularını önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na soracak. Cumhurbaşkanlığı finansmanın gerçekleşmesini uygun bulmazsa Bakanlık izni onaylamayacak.

SADECE KAMU YATIRIM PROGRAMINDAKİ PROJELER İÇİN İZİN VAR

İktidar yerel seçim öncesinde, belediyelerin yurtiçi borçlanmalarını “kamu yatırım programındaki projelerle” sınırlandırdı. Bundan böyle belediyelerin tahvil ihracı yalnızca, “yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı” için kullanılabilecek. Belediyeler iktidarın onay vermediği bir proje için borçlanamayacak.

Mevcut yönetmeliğe göre, yurtiçi piyasalarda yapılacak tahvil ihraçları zaten izne bağlıydı. Hazine Müsteşarlığı kaldırıldığı için yeni izinler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınacak. Yönetmelikteki, “İhraççının Müsteşarlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz” hükmü de değiştirildi.

Yeni düzenleme şöyle oldu: “Tahvil ihracı yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapılabilir. Projenin yıllık kamu yatırım programı ile ilişkisi kurulduktan sonra bakanlığa izin başvurusunda bulunulabilir. Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracı ile gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınır. Bakanlıkça verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemez. İhraççının bakanlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz.”

ERDOĞAN “OY YOKSA HİZMET GELMEZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay’da yaptığı konuşmada yerel seçimde AKP’nin adayının seçilmemesi durumunda hizmet gelmeyeceğini belirtmişti. Erdoğan yaptığı konuşmada “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı’’ ifadelerini kullanmıştı.