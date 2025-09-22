Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber'in YouTube yayınında esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e güne düşürülmesiyle ilgili tarih verdi.

Işıkhan, konunun gündemlerinde olduğunu ifade etti. Esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e güne düşürülmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatlerinden olduğunu hatırlatan Işıkhan, bu vaadin kendileri için emir niteliğinde olduğunu vuruglayarak, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

"DEĞERLENDİRMEYİ YAPMAMIZ LAZIM"

"2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım." ifadelerini kullanan Işıkhan "Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim.

"2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE YADA İKİNCİ ÇEYREĞİNDE..."

Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TESK BAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara verilen prim günü vaadinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

