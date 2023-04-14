14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Naci Görür Erdoğan'ın hedef aldığı profesörü açıkladı. Herkes Erdoğan'ın sözlerinin adresi Naci Görür sanmıştı

Naci Görür Erdoğan'ın hedef aldığı profesörü açıkladı. Herkes Erdoğan'ın sözlerinin adresi Naci Görür sanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Profesör müsveddesi" ifadesiyle hedef aldığı kişinin Ersan Şen olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:01
Takip Et

Erdoğan'ın sert sözlerle yüklendiği profesör belli oldu: Naci Görür açıkladı

Naci Görür Erdoğan'ın hedef aldığı profesörü açıkladı. Herkes Erdoğan'ın sözlerinin adresi Naci Görür sanmıştı
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir toplantı da yaptığı konuşmada isim vermeden bir profesöre sert ifadelerle yüklenmişti.

Erdoğan, "Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu… Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle" dedi. 

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kamuoyunda söz konusu kişinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı tespit ve açıklamalarla öne çıkan Jeolog Naci Görür olduğu iddia edilmişti. 

Prof. Naci Görür, bu iddialar ve çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirterek "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" dedi.

Söz konusu kişinin sosyal medyada paylaşılan bir video sonucu Ersan Şen olduğu ortaya çıktı. 

Prof. Dr. Naci Görür, videoyu sosyal medya hesabından "İşte hakikat, sevgiyle" notunu düşerek paylaştı.

İşte o paylaşım: 

"İşte hakikat, sevgiyle..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yol, havalimanı köprü ve kanal gibi yatırımları küçümseyen bir profesörün sözlerini sert bir dille eleştirmişti. Söz konusu Profesörün Naci Görür değil, Ersan Şen olduğu ortaya çıktı...

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
4
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
5
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
6
﻿Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
﻿Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Uzmanından bayramda beslenme önerileri
﻿Uzmanından bayramda beslenme önerileri
﻿Uzmanından bayramda beslenme önerileri
﻿BM’den ABD’ye endişe verici ‘göçmen’ uyarısı
﻿BM’den ABD’ye endişe verici ‘göçmen’ uyarısı
﻿BM’den ABD’ye endişe verici ‘göçmen’ uyarısı
﻿Adaçayı diş ağrılarına böyle iyi geliyor
﻿Adaçayı diş ağrılarına böyle iyi geliyor
﻿Adaçayı diş ağrılarına böyle iyi geliyor
﻿Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti
﻿Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti
﻿Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.