Naci Görür Erdoğan'ın hedef aldığı profesörü açıkladı. Herkes Erdoğan'ın sözlerinin adresi Naci Görür sanmıştı

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir toplantı da yaptığı konuşmada isim vermeden bir profesöre sert ifadelerle yüklenmişti.

Erdoğan, "Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu… Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kamuoyunda söz konusu kişinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı tespit ve açıklamalarla öne çıkan Jeolog Naci Görür olduğu iddia edilmişti.

Prof. Naci Görür, bu iddialar ve çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirterek "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" dedi.

Söz konusu kişinin sosyal medyada paylaşılan bir video sonucu Ersan Şen olduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Naci Görür, videoyu sosyal medya hesabından "İşte hakikat, sevgiyle" notunu düşerek paylaştı.

İşte o paylaşım:

"İşte hakikat, sevgiyle..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yol, havalimanı köprü ve kanal gibi yatırımları küçümseyen bir profesörün sözlerini sert bir dille eleştirmişti. Söz konusu Profesörün Naci Görür değil, Ersan Şen olduğu ortaya çıktı...