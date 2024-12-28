Erdoğan'ın sesini taklit eden fenomen Babacan ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine olan benzerliği ile tanınan sosyal medyada fenomen olan Muhammed Nur Nahya Ali Babacan'la görüştü.

Sosyal medyada içerik üreten Muhammed Nur Nahya, bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesine olan benzerliğiyle tüm Türkiye'de yine gündem oldu.

Ünlü fenomen son videosunda bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Ali Babacan Nahya'yi kapıya kadar uğurladı. Muhammed Nur Nahya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazırlanan içerikte Erdoğan'ın sesini taklit eden fenomen Babacan'a "Ali, gitmeden sana bir şey söyleyeyim. Bu ekonomiyi nasıl düzeltelim? Malum, biliyorsun bu ekonomiyi..." diyor.

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