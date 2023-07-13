Erdoğan’ın sınıf arkadaşı olduğunu iddia eden tek tanık öldü. Onun da hiç fotoğrafı yoktu

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu iddia eden Rafael Sadi’nin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrailli gazeteci Sadi, Oda TV’de köşe yazarlığı yapıyordu.

Yapılan açıklamada, Aslen İstanbullu olan İsrailli gazeteci ve yazar Rafael Sadi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk Yahudi Toplumu'na, İsrail ve Türkiye basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Yehi Zihro Baruch” denildi.

ERDOĞAN’IN SINIF ARKADAŞI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Ölüm nedeni belirsizliğini koruyan Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sınıf arkadaşı olduğunu iddia etmişti. Sadi, geçen yıl eylül ayında Halk TV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Sadi, “Hamas’a kardeşim diyor arkadaş, benim sınıf arkadaşım…” demişti.

Program yorumcularından Emin Çapa'nın araya girerek “Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım” sorusuna Sadi “Recep Bey… Hani diploması var mı yok mu tartışılan... Üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada” yanıtını vermişti.

Payzın’ın “Peki nasıl bildirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz” sorusu üzerine ise Rafael Sadi, “O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı” şeklinde konuşmuştu.

Sadi'nin Erdoğan ile üniversite yıllarından fotoğrafı bulunmuyor.

RAFAEL SADİ KİMDİR?

Türkiye'de doğup büyüyen Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Kendi ifadesine göre İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Sadi; ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da bitirdi. 1991 yılında ise İsrail'e taşındı.

Türkiye'den İsrail'e giden devlet erkanı için tercümanlık yapan ve her iki ülkeyle de sıkı bağı bulunan Rafael Sadi, on yılı aşkın süredir Tel Aviv'de yaşıyordu.