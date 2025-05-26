Erdoğan’ın sır gibi sakladığı planı! AKP kulislerinden sızdı... Tarih üzerinde karar verildi…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç dönem kuralı nedeniyle yeniden aday kağıt üzerinde olamıyor. Ancak bunun için ya anayasa değişikliği ya da erken seçimin olması gerekiyor. Anayasa değişikliği gündemde olması ‘adaylık’ kapısını aralayacağı konuşuluyor. Erdoğan ise tartışmalara, “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” şeklinde açıklaması dikkat çekmişti. Bahçeli ise ''Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur” demişti. Nefes yazarı Nuray Babacan’ın AKP kulislerinden aldığı bilgiye göre; bütün planların 2027 yılının sonbaharında erken seçim olduğunu öne sürdü. Babacan, “AKP yönetimi, artık Erdoğan’ı aday yapabileceği formül için CHP’nin kapısını çalmak zorunda değil. Düne kadar, CHP’siz formül arayıp, bağımsız milletvekilleri ve küçük partilerden devşirecekleri vekillerin sayısıyla hesabı tutturmaya çalışan AKP kurmayları, şimdi DEM’e güveniyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TEKRAR ADAY OLMA GİBİ BİR DERDİM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'yeni anayasa' tartışmalarıyla ilgili olarak, 'Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok' ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın 'adaylık' açıklamasıyla ilgili olarak ''Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur,'' demişti.

ERKEN SEÇİM İÇİN 2027 YILI SONBAHARI KONUŞULUYOR

NEFES yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında AKP kulislerinde Erdoğan’ın adaylık planına ilişkin kulisleri aktardı. Babacan asıl planın 2027 yılı sonbaharı olduğunu söylerken, erken seçim için “Bütün planlarını, bu sancılı yolculuğu 2027 yılı sonbaharına kadar tamamlama üzerine yapıyorlar” dedi.

AÇILIMIN ASIL AMACI ERDOĞAN’I YENİDEN SEÇTİRMEK

AKP’nin DEM’e yakınlaşmasının Erdoğan’ı yeniden seçtirmek olduğunu vurgulayan Babacan, “AKP yönetimi, artık Erdoğan’ı aday yapabileceği formül için CHP’nin kapısını çalmak zorunda değil. Düne kadar, CHP’siz formül arayıp, bağımsız milletvekilleri ve küçük partilerden devşirecekleri vekillerin sayısıyla hesabı tutturmaya çalışan AKP kurmayları, şimdi DEM’e güveniyor. Yani açılım sürecinin asıl amacının Erdoğan’ı yeniden seçtirmek olduğunu iddia edenlerin tezi gibi” ifadelerini kullandı.

ANAYASA İKİ DEMİŞTİ ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLUP SEÇİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanının daha önce iki defa aday olup seçildiği ve Anayasa m.101/2’nin ikinci cümlesinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan “en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle yeniden, yani üçüncü kez seçilemeyeceği biliniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 2014, 2018 ve 2023 seçimine girerek kazanmıştı.

Erdoğan, 2028 seçimleri için ise “Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim” demişti. Ancak, Anayasaya göre Erdoğan, aday olamıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Erdoğan’a 2028 seçimlerinde son kez adaylık yolu açılmasını savunduğunu söylemişti. Meclis’in alacağı bir 'erken seçim' kararıyla Erdoğan’ın yolu açılabiliyor.