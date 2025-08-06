Erdoğan’ın sır gibi saklanan seçimi kazandıracak planı! Şimşek detayı ‘Yok artık’ dedirtti…

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı cezaevinden gündeme yön vermeye devam ediyor. Altaylı bu sefer de Erdoğan’ın seçimi kazandıracak planını maddeler halinde verdi. Altaylı, "2026 sonu itibariyle Şimşek'i kovarlar. Yurt dışından kaynak yaratılır. Büyük ihtimalle ABD emriyle Körfez'den 60-70 milyar dolar gelir. Doların biraz yükselmesine izin, hatta yol verilir” dedi.

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde son ermişti. Erdoğan ise seçim yenilgisi sonrası teşkilatlarda değişime gitmişti. İBB operasyonları ile beraber CHP’nin üstünlüğü ise arttı. Bu noktada AKP’de ise telaşlanmalar yaşanmış, bazı isimler tepki göstermişti.

ALTAYLI ERDOĞAN’A SEÇİM KAZANDIRACAK PLANI VERDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ise erken seçim şartı bulunuyor. Bu noktada 2028 yılında olması gereken seçimin erkene alınması gündeme geliyor. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan’ın sır gibi saklanan planını maddeler halinde açıkladı.

“ŞİMŞEK'İ KOVARLAR. YURT DIŞINDAN KAYNAK YARATILIR”

Altaylı, “Seçim nasıl kazanılacak? Bence planları şu” diyerek, “2026 sonu itibariyle Şimşek'i kovarlar. Yurt dışından kaynak yaratılır. Büyük ihtimalle ABD emriyle Körfez'den 60-70 milyar dolar gelir. Doların biraz yükselmesine izin, hatta yol verilir” dedi.

“SEÇİM KAZANILIRSA 5 YIL DAHA KAZANILMIŞ OLUR”

Altaylı, maddeleri devam ettirerek, “Maaşlara yüksek zamlar yapılır. Milletin bir bölümü sorunların üstesinden gelindiğini zanneder. Doğal gaz, petrol bulunur. Togg'un yeni modeli lanse edilir. Yerli savaş uçağı ile ilgili güzel haberler gelir. DEM partiye güzellikler yapılır ya da anketlere göre DEM yeniden terörist ilan edilir. Bu yolla seçim kazanılmaya çalışılır. Sorunlar da çok daha büyütülerek birkaç ay ertelenir. Seçim kazanılırsa 5 yıl daha kazanılmış olur. Sonu olmayan ile yola devam edilir. Seçim kaybedilirse yeni gelenin başına büyük bir bela bırakılmış olur” ifadelerini kullandı.