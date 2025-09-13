Erdoğan'ın sır küpü AKP'de yapılan yanlışları tek tek sıraladı! Bu eleştiri Saray'da matem havası yaşatır...

Son dönemde CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar dikkat çekerken, CHP İstanbul kongresinin iptal edilip, yerine eski vekil Gürsel Tekin gelmişti. CHP içerisinde yaşanan yargı baskısı ise Erdoğan’ın eski sır küpünü isyan ettirdi. Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP iktidarının yaptığı hataları tek tek sıraladı.

"ÜLKEYE HAKSIZLIKTIR"

Erdoğan’ın bir zamanlar sır küpü olan Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, CHP içerisinde son yaşanan gelişmeleri değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Karaalioğlu, CHP içindeki ’mutlak butlan’ tartışmalarına “Bırakın bunun gerçekleşme ihtimalini, 2025 yılında böyle bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ‘yapmayın etmeyin’ demek noktasına düşmek bile ülkeye haksızlıktır. Evet, hiçbir zaman mükemmel bir demokrasi olamadık ama bu kadar da gerilemedik. Partisini birinciliğe yükselten yönetimi beğenmeyip düşmanlaştırarak, o partiyi ikinciliğe demirleten yönetimi çağırmak görülmüş şey değildir…” yorumunu yaptı.

"BARİZ BİR KURAL İHLALİ VE BARİZ YENİ BİR YANLIŞTIR"

Ekrem İmamoğlu’nun hapse atılması da bu yolda bir kural dışılık olduğunun altını çizen Karaalioğlu, AKP iktidarının yaptığı hataları tek tek sıraladı. Karaalioğlu, “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun hapse atılması da bu yolda bir kural dışılıktı. Üstelik, böyle yapmanın işe yaramayacağı -artık anketlerde ve meydanlarda da görüldüğü gibi- belliyken yapılan bir büyük yanlıştı. Şimdi bunun işe yaramadığı görüldü ve bir de CHP’yi ve CHP’nin sırtladığı muhalefet enerjisini oyun dışına atmak düşünülecek şey değildir. Bariz bir kural ihlali ve bariz yeni bir yanlıştır” ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPTIĞI ZEMİNDEN BAŞKASI ÜLKEYİ SAHİLİ SELAMETE ÇIKARAMAZ"

Ülkeyi selamete çıkarmak için neler yapılması gerektiğini de yazısının sonunda yer veren Karaalioğlu, “Liderlerin hapse atılmadan serbestçe kendini anlattığı, belediyelerin özgürce çalıştığı, partilerin kayyuma devredilme endişesi yaşamadan siyaset yaptığı zeminden başkası ülkeyi sahili selamete çıkaramaz. Bu noktadan sonra siyaset mühendisliği de asla fayda sağlamaz” dedi.