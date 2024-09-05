Erdoğan’ın Sisi’yi havalimanına bıraktığı konvoy

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, daha önce ülkesindeki idamlar yüzünden “insanlık suçu işlediği” ve Muhammed Mursi'yi düşürdüğü gerekçesiyle “darbecilikle” suçladığı Sisi'yi havaalanında karşıladı ve ardından Beştepe'de düzenlenen resmi törenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldılar. Enerji, şehircilik, maliye ve sağlık gibi alanları kapsayan toplamda 17 anlaşma imzalandı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, Kahire ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

"O günden bu yana diyalogumuzu en üst seviyede tuttuk" diyen Erdoğan, önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerin tesisininin 100. yılını kutlayacaklarını söyledi.

ONLARCA ARAÇLIK KONVOYLA UĞURLAMA

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’yi bizzat uğurlarken, Mısır liderinin onlarca araçlık konvoyla havalimanına gidişi sosyal medyada gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

SON DÖNEMDE İKİ İSİM ARASINDA NELER YAŞANDI?

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen darbenin ardından kopma noktasına gelmişti. Ancak, bu durum, Kasım 2022'de Katar'daki Dünya Kupası açılışında Erdoğan ve Sisi'nin ilk kez tokalaşmalarıyla değişti.

Erdoğan, Eylül 2023'te Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Sisi ile bir araya geldi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyükelçi atamalarıyla yeni bir döneme girdiğini belirterek, ilişkilerin en kısa zamanda hak ettiği seviyeye ulaşacağına olan inancını ifade etti.

Öte yandan, Erdoğan Mısır'daki gelişmelerle ilgili Sisi’ye sert eleştirilerde bulunmuştu.. Sisi'nin göreve gelmesinden bu yana 42 kişinin idam edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun insanlık suçu olduğunu söylemişti.

Ayrıca, batılı ülkeleri Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladığı ve darbecilere destek verdiği için eleştirdi. Erdoğan, "Muhammed Mursi yüzde 52 oyla, halkının oyuyla gelmişti, indirdiler, ondan sonra faturayı farklı bir şekilde kestiler. Sisi'nin darbeci olduğunu hep söyledim, gizlemedim. Batılı ülkeler maalesef darbecileri desteklemekte hala kararlılıkla yollarına devam ediyor. O mütereddit gözükmeleri falan uydurmaca” şeklinde konuştu

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