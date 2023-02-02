-              Erdoğan'ın son kozu: Suriye'ye askeri harekat

Güvenilir askeri çevreler ile saraya yakın kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine, "Sınır ötesi askeri harekata hazır olun" talimatı verdiğini iddia ettiler.

Haber kaynaklarıma göre Türk ordusunun hedefi şöyle;

- Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat bölgesi.

Rusya'nın hava sahasını kapattığı ve kontrolü altında tuttuğu Fırat'ın batısındaki bu bölgeye Türkiye'nin askeri harekat yapması için Putin'in vereceği iznin amacı ise şöyle vurgulandı:

- Erdoğan'ın seçim kazanması için Putin'in manipülasyonu…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika'da Başkan Donald Trump lehine seçimleri manipüle ettiği iddiları dünya gündeminde uzun süre yer aldı.

Putin'in Erdoğan'a destek vererek Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini manipüle etmesi sadece Suriye'ye sınır ötesi askeri harekata yeşil ışık yapması değil.

Putin diğer siyasi adımları da şöyle:

- Rusya - Ukrayna esir takası ile barış görüşmelerinde arabuluculuk,

- Ukrayna'ya tahıl ambargosunun kaldırılması,

- Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz borcunun 25 milyar dolarının ertelenmesi,

- Diğer Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde değil de İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim yakılması…

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Kez aday olması sadece meclisin 360 oyla seçimlerin yenilenmesi kararına bağlı iken Rusya devlet başkanı Putin'in seçim öncesi tüm bu manipülasyonları dikkat çekiyor.

Tekrar Suriye'nin kuzeyinde Mart veya Nisan aylarında yani seçim öncesi planlanan Türk ordusunun askeri harekat konusundaki kulislere yansıyan iddialara bakalım.

Edindiğim bilgilere göre;

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde olası harekât bölgelerine yönelik sevkiyat için kara ve hava kuvvetlerinde hazırlıklar hızlandı.

Askeri harekatın sınır hattında yer alan Ayn el Arap'ın yanı sıra Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ı hedef alınması bekleniyor.

Terör örgütünün Afrin ve çevresi ile Azez bölgesine yönelik saldırılarına son vermek için stratejik önemdeki Tel Rıfat'ın öncelikli hedef olarak ele alındığı, bu kapsamda bölgedeki Rus askeri uzmanlarla konunun istişare edildiği de iddia edildi.

Edindiğim bilgilere göre seçim öncesi sadece Suriye'nin kuzeyinde değil Irak'ın kuzeyinde de sınır ötesi askeri harekat planlanıyor.

- Erdoğan'ın son kozu: Suriye'ye askeri harekat

Akla gelen sorular da şunlar:

- Bu askeri harekat Suriye ile savaşa dönüşür mü?

- Savaş bahanesi ile seçimler anayasaya göre bir yıl ertelenir mi?

- Seçimi kaybeden Erdoğan anayasa 116/2'ye göre "seçimlerin yenilenmesi

Değerli okurlarım,

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli meclis grup toplantısında dedi ki;

- "Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkarlar."

İlahi Bahçeli,

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Eş başkanı Erdoğan'ı çeşitli zamanlarda şöyle eleştirdiğini unuttun mu?

- "Büyük Ortadoğu Projesi tek kutuplu dünya arayışının, Avrasya ve Ortadoğu'yu terbiye etme ve dönüştürme projesidir.

- Erdoğan'ın üstlendiğini söylediği "Eş başkanlık" görevinin Anayasamızdaki dayanağı nedir?

- Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanı'na başka ülkelerin devlet adamlarınca görev verilecek kadar küçük görülen bir taşeron ülke midir?

- Talip olunan bu projenin milli bekamızla olan ilişkisinin projeksiyonu çıkarılmış mıdır?

- Küresel aktörlerle AKP'nin düşe kalka beraber yürüdüğü bu yolda, kaçınılmaz çatışma ve kavşak noktaları karşımıza geldiği vakit ne yapılacağı hesaplanmış mıdır?

- Başbakan, geçen hafta ilan ettiği "ölü doğmuş proje" için aldığı bu görevi ilgili ülkelere iade etmiş midir? İstifa ettiğini açıklamış mıdır?

- "BOP Eşbaşkanı" kartvizitini yırtıp atmış mıdır?

- ABD'nin küresel senaryolarının bölgesel taşeronu olmaktan vazgeçmesidir.

- Varsın Erdoğan sarayında 17-25 Aralık'ın zilletiyle yaşasın.

- Erdoğan ömür boyunca kendisini ve ailesini güvence altına almak için başkanlık arayışındadır."

Dün "İllet, zillet" diyerek anayasayı çiğnemekle suçladığı Erdoğan'a tek adam rejimini hediye eden Bahçeli'dir.

Erdoğan'ın en şiddetli yandaşı olarak 3. Kez aday olarak anayasayı çiğnemesine bugün destek veren de Bahçeli'dir…

Nereden, nereye…?