Herkes Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ konutlarını konuşurken daha önce açıklanan sosyal konut projesinin hak sahiplerine ulaşmadığı ortaya çıktı

Bugün sosyal konut projesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Sosyal konut projesinde daire fiyatlarını açıklayan Erdoğan, "608 bin TL'ye 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak" ifadelerini kullandı.

"İKİ YILDA BİTECEK"

Erdoğan, "Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahibi sayısını artıracaktır. 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

HAK SAHİPLERİ KONUTLARINI ALAMADI

Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'ın haberine göre; Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 2019 yılında açıkladığı sosyal konut projesi akıllara gelirken, projede henüz hak sahiplerinin konutlarını alamadığı ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hak sahibi, "2019 yılında Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Tuzla'da yer alacak konuta kura ile hak kazandım. Bize 1,5 yıl içinde biteceği söylendi ama henüz ortada konut yok" ifadelerini kullandı.

Benzer tepkiler sosyal medya ve 'şikayetvar' gibi platformlarda da yer alırken, mağdurlar, henüz ortada konut olmadığını belirtti.

1,5 YILDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYORDU

Erdoğan tarafından 2019 yılında açıklanan '100 bin sosyal konut projesi'nin 1 ila 1,5 yılda bitirilmesi planlanıyordu.

PROJENİN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

2019 yılında '100 Bin Sosyal Konut' projesinin detaylarını açıklayan Erdoğan, "Bu yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik konut projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Biz de hem sayıyı artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuşmuştu.