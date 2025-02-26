Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk yanıt geldi. Özgür Özel'e 'ayağını denk al' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı.

Erdoğan, Öze'e "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" diye seslenmişti.

Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!

Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan?



Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan…



İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!



Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i… https://t.co/Sj21hL3K54 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 26, 2025

Ali Mahir Başarır, mesajında şunları söyledi:

“Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan?

Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan…

İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!

Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin!

Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz.

Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!”