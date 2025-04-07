Erdoğan’ın sürpriz ismi belli oldu! Ekonomide çift başlı yönetim... Bakan Şimşek sınıfta kalırsa...

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın “Yatırım ve Finans Ofisi”nin başına getirileceği kulisini paylaşırken Saray’ın yeni planlar yaptığını iddia etti. Babacan, "Farklı açıdan bakanlar ise endişeli. Erkan’ın yatırım ofisinin başkanlığına getirilmesinin, Saray’da ‘alternatif bir ekonomi yönetimi’ oluşmasını sağlayacağı" konuşuluyor dedi.

"İTİBAR SUİKASTİ KAMPANYASI DÜZENLENMİŞTİR" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Ahmet Hakan'a verdiği röportajda "İstanbul, Mashattan'dan pahalı" diyerek tepki çeken Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir” sözleriyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Erdoğan'ın atadığı ilk kadın Merkez Bankası başkanı olmuştu. Yaklaşık 8 ay sonra istifa eden Erkan, Merkez Bankası başkanları arasında bu görevde en kısa süre kalan dördüncü isim olarak kayıtlara geçti.

KULİS: GAYE ERKAN GERİ GELİYOR

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hafize Gaye Erkan için bomba bir iddia atılmıştı. 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynaklan Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, “Yatırım ve Finans Ofisi” oluşturulmasının ardından Erkan’ın isminin başkanlığa getirileceği iddia edilmişti.

İKİ BAKIŞ AÇISINA DİKKAT ÇEKTİ

Nefes Yazarı Nuray Babacan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programı sabote eden siyasi operasyonun sonuçlarıyla boğuşurken, Saray’ın yeni planlar yaptığı iddia ediliyor” diyerek iddialara ilişkin kulislerde konuşulan iki bakış açısını paylaştı. Babacan, köşesinde şunları yazdı:

“ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la iyi ilişkilerini gerekçe gösteriyor. ABD ile yeni dönemde kurulacak ekonomik ilişkilere özel anlam yükleyen çevrelerin, bu ilişkinin faydası olacağı tezini işlediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da bu noktadan ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Farklı açıdan bakanlar ise endişeli. Erkan’ın yatırım ofisinin başkanlığına getirilmesinin, Saray’da ‘alternatif bir ekonomi yönetimi’ oluşmasını sağlayacağı, iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağını dile getiriyorlar”