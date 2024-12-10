Erdoğan'ın taklidini yaptı sosyal medya yıkıldı! 'Halep, Şam yolcusu kalmasın'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek çektiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya son paylaşımında yeni bir video ile takipçilerini gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit eden ve uzun zamandır taklit videoları paylaşan Muhammed Nur Nahya,son olarak yeni bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Suriyelilerin kendi topraklarına geri dönüşlerini konu alan bir video çeken Nahya, yine Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit etti.

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Erdoğan'ın Suriyelileri otobüse bindirdiği şeklinde bir video hazırlayan genç, Erdoğan'ın telefonda Ümit Özdağ ile konuştuğu bir sahneyi canlandırdı.

Nahya'nın son paylaşımı büyük beğeni alırken sosyal medya platformlarında çok fazla paylaşıldı.

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