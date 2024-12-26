Erdoğan'ın taklidini yaptı sosyal medya yıkıldı! Konu bu kez asgari ücret

Asgari ücret açıklandı. Milyonlarca kişinin beklediği açıklamayı Bakan Işıkhan yaptı. Bakan asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olduğunu ilan etti.

Asgari ücrete gelen ve yetersiz bulunan zam miktarını başta vatandaşlar olmak üzere gazeteciler, siyasetçiler eleştirdi. Bir eleştiri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın sesini taklit eden içerik üreticisi Muhammed Nur Nahya'dan geldi.

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Nahya sosyal medyada paylaştığı videoda Türkiye'de yaşayanların asgari ücretle geçinmek için yaşadıkları durumu mizahi bir şekilde işledi. Erdoğan'ın sesini başarılı bir şekilde taklit eden isim çektiği içerikte Erdoğan'ın kendi vatandaşlarını Suriyeli sandığını ima etti.

Videoda, Erdoğan taklidi yaşan Nahya, "Şu Suriye'ye bak on yılda ne halden hale geldi" derken yanındaki kişi de "Başkanım Suriye'de değiliz askeri ücretliler onlar " diyor. Prodide 'Erdoğan' " yapma ya " diyerek cevap verirken, karşısında faturası elinde nasıl ödeyeceğini düşünen bir kişiyi ve simit yiyerek karını doyuran birini görüyor.