SER-AR, 5-8 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'nin 26 ilinde (Nuts-2 bölgeleri) 2.200 seçmenle bilgisayar destekli telefonla görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada, güven aralığı %95 ve hata payı artı eski olarak yüzde 1,95 olarak belirtildi.

Ankette katılımcılara, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde belirli adaylar karşısında tercihleri soruldu.

Ankette oyların yüzde 48,4'ünü Mansur Yavaş, yüzde 41,8'ini ise Erdoğan'ın alması dikkat çekti.

Aynı ankette ise İmamoğlu'nun oylarının yüzde 44,5, Erdoğan'ın ise yüzde 42,2 olduğu görüldü.

İşte o sonuçlar:

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan senaryosunda:

Ekrem İmamoğlu yüzde 44,5

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42,2

Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan senaryosunda:

Mansur Yavaş yüzde 48,4

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,8

Bu sonuçlar, muhalefet kanadından gelen adayların Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında önde olduğunu gösterdi.

Özellikle de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın farkı daha belirgin olarak öne çıktı.

SER-AR Araştırma, kendini "bağımsız ve tarafsız" olarak tanımlayan bir şirket olup, geçmişte de benzer siyasi anketler yayımlamıştı.

Anket sonuçları, erken seçim tartışmalarının devam ettiği dönemde dikkat çekti.