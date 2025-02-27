Erdoğan tehdit etmişti... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklamasına cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklaması sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı sorusuna yanıt veren Aktürk, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" şeklinde cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.

"BUNLARA DAVAYI AÇACAĞIZ..."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, kendisi için çalmaya başlayacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ant için beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu’nun Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı; Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı, istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum. O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum.

Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."