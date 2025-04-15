Erdoğan’ın tepesinin tasını attıracak anket! 81 ilde gerçekleştirildi

Nisan ayında 81 ilde 2400 kişiyle kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan ankette vatandaşlara 6 soru yöneltildi.

Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiyi destekleyecekleri sorusunda birinci parti CHP çıktı.

CHP oyunu yükseltip yüzde 36,1 oy alırken AKP’nin ise yüzde 32,5 oyda kaldığı görüldü.

“Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52,3’ü “Kötü yönetiliyor” yanıtını verdi.

“Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusunda ilk iki sıra değişmedi. Ankette yüzde 44,4 ile ekonomik kriz birinci sırada yer alırken “Adaletsizlik” ise yüzde 25,1 ile ikinci sıraya yerleşti.

Cumhurbaşkanlığı sorusunda da tablo değişmedi. “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?” sorusunda ankete katılanların yüzde 48’i Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Tayyip Erdoğan ise yüzde 39 oyda kaldı.

Ankette “Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi doğru bir karar mıdır?” sorusu yöneltildi. “Hayır doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” diyenlerin oyu yüzde 58,5 oldu.

“Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 57,7 “Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi.