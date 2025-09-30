Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilere sorular önceden veriliyor mu? Yandaş Ersoy Dede'den öyle bir açıklama geldi ki!

Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta yöneltilen soruların gazeteciler tarafından değil, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandığı iddiasını inkar ederken, Cem Küçük'ten itiraf gelmişti.

Ahmet Hakan ve Faruk Bildirici gerilimi büyüyor! 'Sen bir yalancısın...'

ERSOY DEDE'DEN İLGİNÇ SAVUNMA

Yandaş Ersoy Dede kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Ersoy Dede paylaşımında "Öyle saçma bir tartışma devam ediyor ki akıllara zarar. “…Cumhurbaşkanı uçağına şu gazetecileri almış bu gazetecileri almamış, şu sorular sorulmuş bu sorular sorulmamış, sorular önceden verilmiş sonradan alınmış…” Hikayenin esası ne ben size anlatayım.." ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLİK YAPSINLAR DİYE ALINMIYORLAR"

Ersoy Dede söz konusu videoda basın toplantısına akreditasyon alan gazeteciler ile uçaktaki gazeteciler konusunun aynı konu olmadığını söyleyerek, dikkat çeken "Cumhurbaşkanı gazetecileri gazetecilik yapsınlar diye değil, kendi bir takım dış politik temaslarına tanıklık etsinler diye götürüyor." açıklaması yaptı.

Ersoy Dede açıklamasına şöyle devam etti:

"Orada haberler üretsinler diye götürmüyor. Bir takım önemli anlaşmalar gerçekleştirdiği zaman bunlar tarihe geçsin diye kendisine yakın bazı medya gruplarının temsilcilerini beraberinde götürüyor. Bazıları günü gününe olan biteni söylerler bazıları onlarca yıl sonra hatıratlarında dile getirirler. Gündelik gazetecilik refleksiyle değerlendirilecek bir şey değil."

