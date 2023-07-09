Erdoğan'ın Ukrayna sözlerine ABD Başkanı Biden'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy ile yaptığı ortak basın, "Şüphesiz Ukrayna, NATO’ya üyeliği hak ediyor" ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın Ukrayna sözlerine ABD Başkanı Biden'dan yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun kritik Vilnius zirvesi öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olmadığını" söyledi. Biden, NATO'nun Kiev'in üyeliğini ele alması için önce Rusya ile savaşın bitmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

İngiltere ziyaretinin ardından 11-12 Temmuz'da (salı ve çarşamba) Litvanya'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesine katılacak. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde gerçekleşecek zirvede, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaşanan gerilim de öne çıkan konulardan biri olacak.

Biden, zirve için yola çıkmadan önce CNN International'dan Fareed Zakaria ile yaptığı söyleşide, "Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Biden, "Ukrayna'nın şu anda, bir savaşın ortasında NATO ailesine katılıp katılmaması konusunda ittifak içinde oybirliği olduğunu sanmıyorum" dedi.

'SAVAŞ SÜRERKEN OLMAZ' VURGUSU

Ukrayna'nın savaş sürerken NATO üyesi olmasının ittifakın Rusya ile savaşa girmesi anlamına geleceğini vurgulayan Biden, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile uzun uzun konuştuğunu da anlattı. Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için rasyonel bir yol haritası belirlemeliyiz" derken, bununla birlikte NATO'nun Kiev'e silah desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Biden, şu an için Ukrayna'nın olası üyeliği konusunda bir oylama çağrısı yapmanın erken olduğunu, üyelik için demokratikleşme gibi kriterlerin de bulunduğunu ekledi.

TÜRKİYE'YE F-16 İMASI

Söyleşide, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaşanan gerilim de gündeme geldi. Biden, İsveç'in en nihayetinde NATO üyesi olacağına inandığını söylerken, Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmek istediğini hatırlattı. ABD Başkanı, "Türkiye F-16 uçaklarını modernize etmek istiyor. Yunanistan'da Miçotakis de bu konuda yardım istiyor. Dürüst olmak gerekirse, burada yapmaya çalıştığım şey, NATO'yu askeri kapasite açısından Yunanistan'ın yanı sıra Türkiye'de de güçlendirirken, İsveç'in de üyeliğine izin verilen bir konsorsiyum. Ama bu henüz olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinin ardından, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" demişti.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Delege seçiminde ayrı liste çıkaran CHP'li gençler saldırıya uğradı Siyaset
Delege seçiminde ayrı liste çıkaran CHP'li gençler saldırıya uğradı
Konyaspor Endri Çekiçi'yi gönderdi Spor
Konyaspor Endri Çekiçi'yi gönderdi
Bayern Münih'ten Harry Kane için 80 milyon euro Spor
Bayern Münih'ten Harry Kane için 80 milyon euro
Samsunspor'dan flaş transfer. İngiltere'den geldi Spor
Samsunspor'dan flaş transfer. İngiltere'den geldi
Önce arabaya sonra kadına çarptı. Ardına bakmadan gaza basıp kaçtı Güncel
Önce arabaya sonra kadına çarptı. Ardına bakmadan gaza basıp kaçtı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi Dünya
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi