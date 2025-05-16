Erdoğan’ın üstünü çizeceği bakanlıklar... Kritik tarih belli oldu

Yerel seçimlerde AKP’nin 22 yıllık iktidarlığı sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önüne geçerek birinci parti konumda olmuştu. AKP’deki seçim mağlubiyeti ise son MKYK, toplantısında yarı yarıya değişim gerçekleştirilmişti. İl ve ilçe başkanlıklarında da aynı şekilde değişimler yaşanmıştı.

AKP’deki değişimin ise bakanlıklara da gelmesi bekleniyor. Bu konuda kulisler ise çalkalanmaya başlandı. Gazeteci Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgilerine göre, değişecek bakanlıklar için emeklilik şartlarının tamamlanması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN TARİH DETAYI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun dışındaki tüm isimlerin göreve 3 Haziran 2023 tarihinde oldu. Şu anki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ikinci yılını doldurmuş olacak. Kulislerde uzun süredir konuşulan bakan değişikliklerinin bu tarihin ardından yapılacağı aktarılıyor.

4 BAKANIN YERİ SAĞLAM DİĞERLERİ İSE ‘MUHTEMEL’

AKP içerisinde boşalacak bakanlık koltukları için çetin bir rekabet olduğu bilinirken, koltuğunda kalmasına kesin gözüyle bakılan bakanlar ise şu şekilde oldu; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun görevlerinin değişmeyeceği öne sürülüyor. 4 bakanlığın dışında kalan tüm bakanlıklarda ise olası bir değişikliğin ise ‘muhtemel’ olacağı iddia ediliyor.