Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu! AKP kaynaklarından bilgi geldi…

AKP kaynaklarının iddiasına göre; kabine değişikliğinin, Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

22 YILLIK İKTİDAR SONA ERMİŞTİ

Geçtiğimiz yerel seçimlerde 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. CHP, AKP’yi geride bırakmıştı. Sonuçların ardından AKP değişim hareketi gelecek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin sınıfta bıraktığını, baş tacı yapacak değiliz" diyerek parti kadrolarında değişim sinyalini vermişti.

ERDOĞAN’DAN KABİNEDE DEĞİŞİM MESAJI GELDİ

Konuşmanın ardından sadece teşkilat, genel merkez kadroları değil, kabinede de geniş kapsamlı değişime gideceği beklentisi gündeme geldi. Son olarak bir uçak dönüşünde Erdoğan, “Kabinede ve parti genel başkan yardımcılarında değişiklik olabilir” söylemi ile net mesaj vermişti.

“MEHMET NURİ ERSOY VE BİRKAÇ BAKANLA SINIRLI KALABİLECEK”

BBC Türkçe'ye konuşan bazı AKP kurmayları, değişime ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. AKP’li kurmaylar, “Kabine değişikliğinin, Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceğini, Erdoğan'ın kabine değişikliklerini zamana yapabilecek” dedi.