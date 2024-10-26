Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! AKP'nin son oy oranı bakın ne kadara düşmüş

Metropoll Araştırma'nın her ay gerçekleştirdiği Türkiye’nin Nabzı araştırmasının ekim ayı sonuçları açıklandı.

Sözcü’nün haberine göre, bu pazar seçim yapılacak olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oy oranı yüzde 32,1, AKP’nin yüzde 31, MHP’nin yüzde 6,3, İYİ Parti’nin yüzde 5,6, DEM Parti’nin yüzde 10,6, YRP’nin yüzde 3,6, Zafer Partisi’nin yüzde 3,8 ve TİP’in yüzde 1,7 olarak görünüyor.

Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oy oranı yüzde 22 olarak ölçülürken, partideki dalgalanmaların durduğu ve AKP oylarının stabil kaldığı ifade ediliyor.

ERDOĞAN VE YAVAŞ YARIŞINDA ÇARPICI SONUÇ

Çalışmada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşı karşıya geldiği senaryoda, Yavaş’ın yüzde 53,8, Erdoğan’ın ise yüzde 28,7 oy aldığı belirtiliyor.

İki isme oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10,3, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 7,2 oldu.