Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket. Saray'ın 1150 odasında bu sonuçlar konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ocak Cumartesi günü katıldığı AKP Van İl Kongresi'nde ''2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini 'Cumhur İttifakı' olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız,'' demişti.

AKP lideri ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisini almak için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.

Erdoğan, ''Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir,'' diye konuşmuştu.

Bugün ALF Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 3 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında bin 704 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçları Saray'ın 1150 odasında da konuşuluyor.

Katılımcılara, “Türkiye’deki siyasi parti destek oranları: Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 36,30 oy alan AKP, anketteki oy oranı 31.9'a düştü.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde 25,80 oy alan CHP ise ankette oy oranını yüzde 30,3'e yükseltti.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 10,30 oy alan MHP'nin de oy oranı yüzde 9,3'e geriledi.

14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy alan Yeşil Sol Parti, ankette DEM Parti olarak oy oranını korudu ve yüzde 9 oy aldı.

Ankette ZAFER Partisi: Yüzde 6,7, YRP yüzde 3,8, İYİ Parti yüzde 3,1, BBP yüzde 2,0, Diğer yüzde 1,4, TİP yüzde 1,3, YMP yüzde 1,2 oy aldı.