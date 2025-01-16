Erdoğan’ın uykularını kaçıracak anket! Saray’ın her köşesinde bu sonuçlar konuşuluyor…

Siyasette yaşanan son gelişmeler, seçim anketlerini etkilemeye devam ediyor. Yöneylem’in "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Muhalefetin adayı, Erdoğan’a 10 puan fark attı. Farkın ana sebebi ise son günlerdeki iktidarın asgari ücretli ve emeklilere uyguladığı zam oranı olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN’A EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİDEN TEPKİ!

21 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında asgari ücretli enflasyonun altında ezilmeye mahkum edildi. Yüzde 30 zam oranı yıllık yüzde 44 enflasyonun çok altında kalmıştı. Asgari ücretli 22 bin 104 TL’ye muhtaç bırakıldı. Emekliler ise acı tabloyu daha derinden hissediyor. 14 bin 469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı açlık sınırı bile aşamadı. Pek çok emekli ve çalışan, maaşlarına yapılan cüzi zamma tepki olarak Erdoğan’a cezayı kestiği seçim anketinde görüldü.

ANKETTE FARK YÜZDE 10’U BULDU

Yöneylem’in "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" anketinde son yaşanan gelişmelerin etkisi hissedildi. Ankette, muhalefet adayının Erdoğan’a yüzde 10 fark attığı görüldü. Katılımcıların oy oranı şu şekilde oldu;

'Recep Tayyip Erdoğan' diyenler yüzde 37,1

'Muhalefet Adayı' diyenler ise yüzde 47,5

Kararsızların oranı yüzde 9,4 olurken, yüzde 6'sı ise 'oy kullanmam' diyor.