Erdoğan'ın uykusunu kaçıracak anket! İki parti atağa geçti

Türkiye CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin’i konuşuyor. Bu süreçte yayınlanacak anketler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

PİAR Araştırmanın X hesabından “Ağustos ayı araştırmamıza göre CHP ve İYİ Parti oylarındaki yükseliş öne çıktı” denilerek yapılan paylaşım dikkat çekti. Eylül ayı siyasi partilerin oy oranları gündem oldu.

CHP ve İYİ Parti, Ağustos ayına kıyasla destek kazandı. Bu iki partinin yükselişi dikkatlerden kaçmadı.

PİAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu yoklaması, Türkiye’nin siyasi dengelerindeki güncel eğilimleri gözler önüne serdi.

Ankete katılan 1610 kişinin görüşleri esas alınarak hazırlanan anket gündem oldu.

4-7 Eylül arasında 27 ilde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Karasızlar dağıtıldıktan sonraki partilerin oy oranları paylaşıldı.

“Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” Sorusu seçmene soruldu.

İşte o sonuçlar:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): %32,8

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): %29,9

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %8,2

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): %7,7

İYİ Parti: %7,1

Zafer Partisi: %4,8

Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,2

Büyük Birlik Partisi (BBP): %1,8

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,2

Diğer: %2,3