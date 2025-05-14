Erdoğan’ın yakın gelecekteki planı! Saray’ın derin yazarı ağzından kaçırdı…

Saray’a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, yazısında Erdoğan’ın “Bu ülkeye daha çok hizmet etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışları ile başlayan süreçte, terör örgütü PKK’nın kendisini fesih ettiğine dair bir metin yayınlanmasıyla devam ediyor. Süreçte örgütün silahları bırakması bekleniyor.

SARAY’IN KALEMİ ERDOĞAN’IN HİZMETLERİNİ SIRALADI

Saray’ın yandaş kalemi Abdulkadir Selvi, sürecin baş mimarından biri olan Erdoğan’a ‘bu ülkeye çok hizmetleri oldu’ diyerek neler yaptığını 15 Temmuz sürecinden başlayarak köşe yazısında anlattı. Selvi şunları dile getirdi:

“Erdoğan’ın yaptığı hizmetlerden sadece birkaçını hatırlatmak istiyorum. Darbecilerin başbakanlar astığı ülkemizde Erdoğan, 15 Temmuz’da darbeyi önledi. 27 Nisan e-muhtırasını geri çevirdi. Darbelerin mağduru olan ülkemizin tarihinde ilk kez darbeciler yargılandı. 12 Eylülcüler ve 28 Şubat’ın paşaları cezaevine girdi. FETÖ’yü bitirdi. 15 Temmuz’un darbeci FETÖ’cülerini cezaevine soktu. 28 Şubat’ın başörtüsü yasağını kaldırdı. Merhum Erbakan’ın hapse girmesini önledi. Ayasofya’yı açtı. Bugün Ayasofya’nın minarelerinden 5 vakit ezan okunmasını sağladı. Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasını sağladı. Yeni Suriye’nin mimarı oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtulmasını sağladı. Libya’nın bölünmesinin önüne geçti. Gazze’nin sesi oldu.”

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Selvi, son olarak Erdoğan’ın gelecek seçimde de aday olacağının sinyalini verdi. Selvi, “Erdoğan’ın bu ülkeye çok büyük hizmetleri oldu. Erdoğan bu ülkeye daha çok hizmet etmeye devam edecek...” ifadelerini kullandı.