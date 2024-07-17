Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de

Düzenleme: Kaynak: odatv
Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de

Kabinede yapılan değişikliklerin ardından bir değişikliğin de Beştepe’de yapılacağı öne sürüldü.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağı ve Saray'da üst düzey bir değişiklik olacağı iddia ediliyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın görevden alınacağı öğrenildi.

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YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Odatv'nin iddiasına göre ise Kıratlı'nın yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz getirilecek. Kıratlı, geçtiğimiz günlerde bir restoranda ödediği yüksek hesapla gündeme gelmişti.

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