Erdoğan'ın yanında ilginç anlar: AKP'li başkanlar, MHP’li başkanı aralarına almadı

Kaynak: ANKA
Erdoğan'ın yanında ilginç anlar: AKP'li başkanlar, MHP’li başkanı aralarına almadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa’da katıldığı aday tanıtım töreninde dikkat çeken görüntüler yaşandı. Adayların açıklanmasının ardından sahneye çıkan AKP'nin il ve ilçe başkanlarının, MHP'li ilçe başkanını aralarına almadığı ve selamlamada elini tutmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Şanlıurfa'daki düzenlediği İlçe Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

AKP’Lİ BAŞKANLAR, MHP’Lİ BAŞKANA ELİNİ VERMEDİ

Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın Harran Belediye Başkanı Adayı olarak Mahmut Özyavuz’ın ismini açıklamasının ardından ilginç anlar yaşandı.

Platforma; AKP’nin İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz’un yanı sıra MHP Harran İlçe Başkanı Halit Özyavuz da çıktı.

AKP’li isimlerin arasına girmek isteyen MHP’li Halit Özyavuz’a Ali İhsan Delioğlu izin vermedi.

ELİ BOŞTA KALDI, NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Selamlama sırasında da AKP’li Mahmut Özyavuz, MHP’li Halit Özyavuz’un elini tutmadı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Halit Özyavuz, boşta kalan elini birkaç kez havaya kaldırarak selamlamaya katılmaya çalıştı.

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