Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman, seçimde rakibine tarihi fark atarak 9. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI, HALKTAN KOPUK BİR YER OLMAYACAK"

Erhürman, gerçekleştirdiği açıklamada sarayın sadece bir idari merkez olmadığına dikkat çekerek söyledi:

“Bu bina halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı, halktan kopuk bir yer olmayacak. Vatandaşlarımız burada kendini evinde gibi hissetmeli.”

Resmî açıklamaya göre, sarayın bahçesi ve bazı bölümleri ziyaretlere açılırken, sosyal ve kültürel etkinlikler için de kullanılabilecek. Hafta sonu halkın ziyaretine açılan saray, yoğun ilgi gördü; vatandaşlar rehber eşliğinde geziler yaptı ve bahçede fotoğraf çektirdi.

ERHÜRMAN SÖZ VERMİŞTİ!

Tufan Erhürman, KKTC Seçimleri öncesi vaat olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı halka açacağını ilan etmişti. Seçimleri kazanan Erhürman, sarayın kapılarını halka açtı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021’deki ziyaretinde ‘Gecekondu’ benzetmesi yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı binası yerine Erdoğan’ın talimatıyla yeni cumhurbaşkanlığı binası yapılmıştı.

5.5 milyar liralık yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin yapımı 3 yıl sürdü. Öte yandan sarayın Kıbrıs taşından yapıldığı belirtiliyor. 55 bini kapalı alan olmak üzere toplam 640 bin metrekarelik alan yeni Saray ve Cumhuriyet Meclisi olarak kullanılıyor. Yerleşkede 452 bin metrekarelik millet bahçesi ile 2 bin kişilik cami de bulunuyor.