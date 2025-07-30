Erdoğan’ın yeni atamaları Resmi Gazete’de

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan’ın yeni atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

Başkan Yardımcılıklarına ise İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

  • Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Savaş Keçeci,
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Gülsever atandı.

Ayrıca;

  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Altınkayık,
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal Günal,
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mete Saat ve
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan getirildi.

Karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Devlet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Nur Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Yardımcılıklarına Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alındı ve yerine Ceyhun Bozçalar atandı.

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