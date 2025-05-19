Erdoğan’ın yeni belediye projesi ortaya çıktı! Ankara kulislerinden sızdı… Bakanların bile haberi yokmuş…

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, Erdoğan’ın belediyelerdeki yeni yapı çıkışındaki detayları kulislerden aldığı bilgiler ile köşesinde yazdı. Babacan, “Cumhurbaşkanının şehir yönetimini ilgilendiren önemli yetkilerin vali ve kaymakamlara aktarma projesinin temelinde, ‘Tüm yatırım, harcama, tercih ve öncelikleri’ merkezden kontrol etme planı olduğu öne sürülüyor. Yani güçlü valiler, il özel idareleri, sembolik belediye başkanları hayal ediliyor. Neredeyse sadece çöp toplayıp, çiçek dikmekten başka görevleri kalmayacak!” dedi.

22 YILIK AKP İKTİDARLIĞI SONA ERDİ… ERDOĞAN’DAN YENİ YAPI ÇIKIŞI

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önünde yer almıştı. AKP’deki düşüş sonrası yerel yönetimlerde ciddi oranda bir değişim yaşandı.

Ancak geçtiğimiz günlerden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin yapılarına ilişkin çıkışı gündem oldu. Erdoğan, “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır” dedi.

“VALİ VE KAYMAKAMLARIMIZIN GÖREVLERİNİ DAHA AKTİF HALE GETİRMELİYİZ”

Belediyelerdeki ‘soruna işaret eden Erdoğan, yetkilendirmenin Valilik ve Kaymakama verilmesini gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ASIL AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İSTANBUL KASTEDİLİYOR…”

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası kulis bilgilerinde detaylar gelmeye başladı. Nefes yazarı Nuray Babacan, kulislerde ilginç yorumlar yapıldığını söyledi. Babacan, “Kulislerdeki ilginç yorumlara göre, “Son iki yerel seçimde kent rantı el değiştirdi. AKP’nin ilk yıllarında oldukça faydasını gördüğü bu sermaye artık muhalefet tarafından yönlendiriliyor. Asıl amaç, bu ekonominin kontrol edilmesi. Özellikle de büyükşehir belediyeleri ve İstanbul kastediliyor…” dedi.

BAKANLARIN BİLE HABERİ YOKMUŞ

Bu çalışmadan bakanların bile haberi olmadığını söyleyen Babacan, “Ancak bu çalışmanın güncellendiğinden, parti yöneticilerinin ve ilgili bakanların haberi yok. Küçük bir grubun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kurguladığı plan, henüz hiçbir kurulun önüne gelmemiş. Hatta bazı parti yöneticileri, bahsedilen yerel yönetim çalışmasını ilk kez duyduklarını söylüyorlar” şeklinde ifade etti.

“SEMBOLİK BELEDİYE BAŞKANLARI HAYAL EDİLİYOR”

Cumhurbaşkanının şehir yönetimini ilgilendiren önemli yetkilerin vali ve kaymakamlara aktarma projesinin temelinde, ‘Tüm yatırım, harcama, tercih ve öncelikleri’ merkezden kontrol etme planı olduğunu iddia eden Babacan, “Yani güçlü valiler, il özel idareleri, sembolik belediye başkanları hayal ediliyor. Neredeyse sadece çöp toplayıp, çiçek dikmekten başka görevleri kalmayacak!” ifadelerini kullandı.