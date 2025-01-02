Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu! Birinci isim şaşırttı...

Medya Ombudsmanı olarak bilinen ünlü gazeteci Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına en çok binen gazeteciyi ve gözden düşenleri yaptığı araştırmayla ortaya çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak gezilerinde iktidara yakın pek çok gazeteci yer alıyor. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında 20, 2023 yılında 17 ve 2024 yılında da 14 olmak üzere üç yılda toplam 51 yurtdışı gezisi yaptığını belirtti. Binici bu gezilerde en gözde gazeteciyi ve gözden düşenleri yaptığı analiz ile paylaştı.

ERDOĞAN’IN GÖZDE GAZETECİSİ…

Son üç yıldaki gezilere çağrılanlar dikkate alındığında “itibar barometresi”nin zirvesinde yer alan isim Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı oldu. Dağlı, Kanal 7 Dış Haberler Koordinatörü iken Saray’ın talebiyle Global’in yönetimine geçtiği haberleri çıkan Taha Dağlı, Erdoğan’ın 2022 yılında 12, 2023’te 9 ve 2024’te de 10 dış gezisinde yer aldı.

Taha Dağlı’yı, üç yıl içinde toplam 20 geziyle NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, 18 geziyle Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk Programcısı Hande Fırat, 17 geziyle A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, 15 geziyle 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve 13’er geziyle Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve 24 TV Programcısı Belkıs Kılıçkaya takip ediyor.

Erdoğan ve iktidarın “medya itibar barometresi”nin başındaki bu isimlerden sonra sırasıyla Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Mehmet Acet, Nazlı Çelik, Abdülkadir Selvi, Banu El, Mehmet Yeşilkaya, Ahmet Hakan, Zahid Akman, Ferit Ersoy ve Ömer Özkök yer alıyor.

O İSİMLER GÖZDEN DÜŞTÜ

2014-2017 yıllarında en çok davet edilen gazetecilerin başında gelen Ali Adakoğlu (16 davet), Selçuk Tepeli (14 davet) ve Murat Kelkitlioğlu (13 davet) ile gelmişti. Ancak bu isimler şimdilerde artık uçağa adım atamıyorlar. O yıllarda Erdoğan’ın gezilerine mutlaka katılan isimler; Ekrem Kızıltaş, Erdal Şafak, Ergün Diler, Vahap Munyar, Nihal Bengisu Karaca, Fikret Bila, Nuri Elibol, Verda Özer, Nuh Albayrak ve Nagehan Alçı da artık uçağa atım atmıyorlar.