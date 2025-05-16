Erdoğan’ın yeni karşı cephesi! Ünlü yazar köşesinde yazdı...

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, AKP’nin son grup toplantısının ardından Erdoğan’ın yeni karşı cephesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibini yerleştirdiğini köşesinde aktardı.

19 Mart’tan bu yana ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. İmamoğlu’nun tutuklu olmasına ilişkin Nefes yazarı Nuray Babacan, geçtiğimiz günlerde AKP’lilerin, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyaları boş bulduklarını, ikna olmayan bu isimlere, ‘Başka belgeler var, göreceksiniz’ denildiğini aktarmıştı.

ERDOĞAN, YENİ KARŞI CEPHESİNE İMAMOĞLU’NU YERLEŞTİRDİ

AKP’nin son grup toplantısı sonrası izlenimlerini aktaran Babacan, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın yeni karşı cephesini yazdı. ‘Yeni düşman’ olarak tanımlayan Babacan, “Şimdi son grup toplantısında İmamoğlu davasının oturtulmaya çalışıldığı zeminin ne olacağı az çok ortaya çıktı. DEM, PKK ve FETÖ’dan boşalan ‘yeni düşman’ alanına yerleştirilmek isteniyor. Erdoğan, yeni karşı cephesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibini yerleştirdi.” ifadelerini kullandı.

“PARTİDEKİ KIRILMA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NE GEÇİŞLE BAŞLADI”

Partinin son 10 yıl içerisindeki reflekslerinden endişe duyan bazı duayen AKP’lilerin bu dönüşüme ilişkin saptamalarını aktaran Babacan, “Partideki kırılmayı ‘denge ve denetim’ mekanizmasının ortadan kaldırılmasına bağlıyorlar. Bu süreyi son 10 yıla çıkaran da var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle başlatan da” bilgilerini paylaştı.