O kadar ünlüler ki kimse tanımadı. Erdoğan'ın uçağı ünlü gazetecilerle doluydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretini tamamlayıp yurda dönerken, uçağındaki gazeteciler arasında yeni isimler yer aldı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Erdoğan'ın uçağındaki yerini korudu. Ayrıca yeni gazeteciler arasında geçtiğimiz günlerde Yeni Akit'ten ayrılan Hacı Yakışıklı da bulunuyordu.

Öte yandan uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin olarak "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlere daha ağır yaptırımların gelebileceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerine ilişkin olarak "Merkez Bankasının döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Ey muhalefet, biz bu rakamlara yabancı değiliz. Başbakanlığım döneminde bizim döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız" ifadelerini kullandı.