Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Dervişoğlu'ndan flaş çıkış

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Dervişoğlu'ndan flaş çıkış

Halk TV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmalarını gündeme getireceği gerekçesiyle erken seçime mesafeli yaklaşan Dervişoğlu, Türkiye'deki hukuksuzlukların ve olumsuzlukların mevcut sistemden kaynaklandığını ifade etti.

Türkiye'nin siyasi gündeminin zirvesine Beştepe'de gerçekleşen Erdoğan Akşener görüşmesi otururken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınından Kürşad Oğuz ve Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Meral Akşener'in Erdoğan ile görüşmeden önce ve görüştükten sonra kendisine bilgi verdiğini açıkladı.

Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmede Türkiye'nin güncel meselelerini ele aldıklarını kendisine aktardığını ifade ederken, Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi bir teklifin yapılmasına ihtimal vermediğini belirtti.

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SİSTEM ELEŞTİRİSİ

"Türkiye'deki hukuksuzluklar ve olumsuzluklar bu sistemden kaynaklanıyor" diyen Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayetine dair de konuştu. "Sinan Ateş cinayeti yüreğimi yakan bir konu" şeklinde konuşan İYİ Parti lideri, Sinan Ateş cinayetinde bir takım şeylerin örtülmek istendiğini ifade ederek, "İddianamede Sinan Ateş'in neden öldürüldüğüne dair bir değerlendirme dahi yok" diyerek eleştiride bulundu.

"KAYYUM ATANMADAN MAHKEME KARARI BEKLENMELİYDİ"

Hakkari Belediye'sine kayyum atanması ile ilgili de değerlendirme yapan Dervişoğlu, "Kayyum atanmadan mahkeme kararı beklenmeliydi" derken, "Terörle ilişkisi olanların yeri mahkeme değil cezaevleridir" şeklinde konuştu. Dervişoğlu, İYİ Parti'de yaşanan istifalar için ise kendilerini sorgulamaları gerektiğini ifade etti. Yerel seçimlerde bu kadar oy kaybı beklemediklerini de belirten Dervişoğlu, AKP'nin değişip dönüşemeyeceğini belirtti.

"ERKEN SEÇİM ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI TARTIŞTIRIR"

Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarına da değinerek, Meclis'in alacağı erken seçim kararının Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi ile ilgili tartışmalara yol açacağını ifade ederek, erken seçime mesafeli yaklaştı.

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