Erdoğan'ın yoluna ''İstifa'' pankartı astılar



Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 10’dan fazla il etkilendi. İhmalkarlık, geç ve yetersiz müdahaleler nedeniyle halk arasında yetkililerin istifa etmesine yönelik tartışmalar da sürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün kullandığı Ankara, Protokol Yolu’ndaki bir üst geçide “Hükümet İstifa” yazılı pankart asıldı.

Dün akşam da bir genç, Atatürk’ün Bursa Nutkuna vurgu yaparak AKP Genel Merkezi önünde “Hükümet İstifa” yazılı kağıtla hükümeti istifaya çağırdı.