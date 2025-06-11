Erdoğan’la siyaset yapan İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı! “Yolumu işte o zaman ayırdım…”

Gazeteci Enver Aysever’in YouTube kanalına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, kuruluşunda yer aldığı AKP ve birlikte 5 yıl siyaset yaptığı Tayyip Erdoğan’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“5 yıllık milletvekilliği döneminde Erdoğan’la hiç çatışmamız bitmedi, hiç kavgamız bitmedi” diyen Turhan Çömez, şöyle konuştu:

Ben Erdoğan'la siyaset yolculuğuna başladım. AKP'nin kuruluşundan itibaren Erdoğan'ın siyasi danışmanı ve özel kalem müdürü oldum. Daha sonra milletvekilliği döneminde Erdoğan'la ayrışmalarımız başladı. Bir anlamda siyasal yol ayrılığı o dönemde başladı.

O 5 yıllık milletvekilliği döneminde Erdoğan’la hiç çatışmamız bitmedi, hiç kavgamız bitmedi. Temel olarak iki ayrışmamız vardı. Birincisi Büyük Ortadoğu Projesi’nde emperyal kültürle omuz omuza olmaları benim net olarak itiraz ettiğim konuydu.

Çünkü Irak'ta yaşananları çok iyi bilen ve onu tecrübe etmiş birisiydim. 1 Mart tezkeresine çok ciddi tavır koyanların başında geliyorum. En büyük ayrışmamız o zaman başladı. Ondan sonra da komplike, çok yönlü, derin, büyük ve karmaşık yolsuzluk olmamasına rağmen yolsuzluk emareleri çıkmıştı. Yolsuzluklarla ilgili kavgamız da o dönemde başladı. Merak edenler arşivde bulabilir. Onlarca eleştirim var, açıkladığım dosyalar var.

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O 5 yıllık milletvekilliği döneminin sonunda da bir mektup yazdım kamuoyuna. Dediğim şuydu o mektupta; bu güruhla siyaset yapılmaz. Benim bildiklerimi bilseydiniz, benim gördüklerimi görseydiniz asla bunlarla yol yürümezdiniz. Her vatansever benim yaptığımın aynısını yapardı dedim ve yollarımı ayırdım.

O dönemde tek partide kalmam konusunda başta Abdullah Gül olmak üzere gelen taleplere de hayır dedim. Yolumu ayırdım. Ondan sonra da malumunuz yurt dışında uzun bir sürgün hayatı başladı.

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Fethullahçı Çete'nin beni hedef almasının temel sebeplerinden bir tanesi buydu. Bir diğer sebep de benim üzerimden Erdoğan'a büyük bir korku vermek ve etrafına o militanları yerleştirmekti nihayet onu yaptılar.

Ben Fethullahçı Çete'yi hiçbir zaman bir cemaat, bir İslami grup olarak görmedim. Emperyalistlerin maşası bir terör örgütü ve kurgulanmış eğitilmiş bir yapı olarak gördüm. Aramda hiç onlarla bir ilişki olmadı. Bir tek fotoğraf karesi göremezsiniz bu alçaklarla. Beni hedef almalarının birkaç sebebi de buydu. Nihayetinde Erdoğan'a da dediler ki bak işte bu şudur budur ve onun üzerinden Erdoğan'ın da izni ve müsaadesiyle beni de derin bir komplonun içerisine koydular.