Erdoğanlaşan Ali Koç’a tepki

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisi de kendisi de oy kaybettikçe çok kızıyor, sertleşiyor, başta CHP’ye, muhalefete ateş püskürüyor.

Erdoğan iktidarı gerçekleri halka anlatan özgür medyaya ister televizyon ister yazılı basın olsun kamu ve özel sektör reklamlarının verilmemesi için baskı oluşturuyor.

Türkiye’nin en çok izlenen Sözcü medya gurubu da Erdoğan iktidarının baskısı altında.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı.

SÖZCÜ TV'ye de 10 gün ekran karartma cezası RTÜK tarafından verildi. (SZC TV)

Ekran karartma Sözcü TV’nin değil AKP iktidarının yüz karasıdır.

Gelelim Erdoğan’laşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a.

Fenerbahçe futbol takımı Ali Koç başkanlığında 12 sezondur şampiyon olamıyor.

Taraftar tribünlerden, “Yönetim istifa” diye haykırıyor.

Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi için demokratik ve hukuki hakkını kullanarak imza toplayan derneğe Ali Koç baskın yapıyor.

Neymiş efendim?

Ali Koç’a göre Fenerbahçe tarihinde imza toplayarak genel kurula gidilmezmiş.

Eğer ilk kez gidiliyorsa şunu bil ki Ali Koç;

Fenerbahçe üyelerinin başarısızlığına olan tepkisindendir.

İlk kez imza toplama sana karşı yapılıyorsa, bunun ayıbı da üyelerin değil senindir.

Suçu önce kendinde ara Ali Koç.

Senden önceki hiçbir başkanımız için Fenerbahçe delegesi olağanüstü kongre imzası toplamadıysa yapacak tek şey vardır.

Derhal olağanüstü seçime gitmek.

Ali Koç markası da KOÇ markası da fazla yıpranmadan, daha fazla eline yüzüne bulaştırma.

İstifa et Ali Koç.

Çünkü; Artık istenmiyorsun.

Gelelim basketbolda Avrupa Şampiyonluğuna.

Elbette gurur duyduk, elbette çok sevindik.

Peki eski bakan Mustafa Varank’ın elinden baklava yemene ne diyelim?

Fenerbahçeli Fatih Portakal hepimiz adına Varank’ın Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri Sözcü TV’de yayınlanarak eleştirdi.

Sen de Erdoğan’ın Sözcü TV’ye yaptığı ekran karartma gibi reklam karartma yaptın.

KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermesini hiç utanmadan basın özgürlüğüne saygı duymadan yasaklattın.

Fatih Portakal Ana Haber’de dedi ki;

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş.

Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani.

Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten.

Eleştiriye de devam edeceğiz.

Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve SÖZCÜ TV bu yolda yürümeye devam edecek."

Tokat gibi yanıt. Bravo Sözcü TV bravo cesur yürek Fatih Portakal.

Kim korkar hain kurtlardan?

Ne Erdoğan iktidarının ne KOÇ Holding’in baskısı özgür yayıncılığınızı engelleyemez.

10 gün ekran karartan Erdoğan bil ki ilk seçimde bu millet AKP ampulünü karartacak.

Türkiye’yi aydınlık günlere kavuşturacak.