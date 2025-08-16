Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!

Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!

Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımlarla tepki çeken, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın da 'istismar' uyarısı yaptığı "avukat Cem Duman'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

