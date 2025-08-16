16 Ağustos 2025 Cumartesi
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
16 Ağustos 2025 / 17:40
Düzenleme:
16 Ağustos 2025 / 17:40
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımlarla tepki çeken, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın da 'istismar' uyarısı yaptığı "avukat Cem Duman'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.
AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ...
