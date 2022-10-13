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Son dakika haberi: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'daki kritik görüşmesi az önce başladı. İki liderin görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’da barış için müzakerelere ev sahipliği yapma teklifini görüşmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:04
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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Son dakika haberi: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik görüşmesi az önce başladı.

MÜZAKERE TEKLİFİ MASADA OLACAK

Son olarak 16 Eylül’de Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yüz yüze bir araya gelen iki liderin gündeminde, Türkiye’nin Ukrayna’da barış için müzakerelere ev sahipliği yapma teklifi tüm detaylarıyla masada olacak.

RUSYA VE BATILI ÜLKELERİ BİR ARAYA GETİRMEYİ ÖNERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Rusya ile Batılı ülke liderlerini buluşturmayı önermesi bekleniyor. Putin'in teklife olumlu yanıt vermesi durumunda Türkiye’nin ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle temasa geçmesi gerekiyor.

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