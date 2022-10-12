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Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den mesaj

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kazakistan'da yapacağı görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:30
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Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den mesaj

Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den mesaj
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Astana’da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı ve Putin’e bir mesajı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

”Genel Sekreter, (görüşme öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye’nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter’in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. ”

22 TEMMUZ’DA İMZALANMIŞTI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz’da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

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