Erdoğan'sız AKP yerlerde sürünüyor! Bakanların, Vekillerin, MYK’nın paçası tutuştu…

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, çarpıcı bir anket paylaştı. SAROS Araştırma grubunun İmamoğlu tutuklaması öncesi yaptığı ankette katılımcılara, "AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan siyaseti bırakırsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. CHP’nin oyu sabit kalırken, AKP’nin oy oranında ciddi düşüş olduğu görüldü. AKP’nin yüzde 13.2’de kalması dikkat çekti.

CAN ALICI SORU SORULDU

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin oylarında artışlar yaşandı. Hatta bazı iktidar yanlı anket şirketlerinde CHP’nin önde olduğu görülmüştü. Ancak yapılan son anket çalışmasında can alıcı soru soruldu.

AKP YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Ünlü yazar Ertuğrul Özkök, SAROS Araştırma grubunun 11-18 Mart tarihleri arasında 26 il, 168 ilçede yaptığı anketin verilerini paylaştı. Ankette, İmamoğlu’na karşı yapılan yargı darbesinden önce sahaya inildi. Katılımcılara, "AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan siyaseti bırakırsa kime oy verirsiniz?” İlk kez sorulan bu soruda AKP’nin yerlerde sürüldüğü görüldü.

Anket sonuçları şu şekilde;

CHP Yüzde 29.8

AKP Yüzde 13.2

MHP Yüzde 13

DEM Yüzde 10.7

İYİ Parti Yüzde 7.6

YRP Yüzde 5.7

Deva P. Yüzde 5.5

Zafer P. Yüzde 4.7

Anahtar P. Yüzde 2.7

Gelecek P. Yüzde 2.3

Saadet P. Yüzde 2

TİP Yüzde 1.6

Diğer Yüzde 1.3