Erdoğan'sız AKP'de neler olacak neler! İnanamayacaksınız! Partinin ağır topları sessizliklerini bozdu...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olamıyor. Ancak bunun için ya anayasa değişikliği ya da erken seçimin olması gerekiyor. Anayasa değişikliği gündemde olması ‘adaylık’ kapısını aralayacağı konuşuluyor. Erdoğan ise tartışmalara, “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

Fakat son dönemde yandaş yazarların Erdoğan sonrası lider adayları konusunda yazılar kaleme almaya başlaması ise dikkat çekti. Ünlü yazar Nuray Babacan, partinin ağır isimlerinden aldığı bomba analizleri bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Babacan’a konuşan isimler, Erdoğan sonrası için, “Eğer Erdoğan kendinden sonrası için birini işaret etse dahi artık partinin yaşam şansı olmaz. Geçmişte gördük ki; ne Demirel ne Özal ne de Erbakan sonrası devam edebildiler. Siyasette bir karşılığı olmadı. Ya küçük partilere dönüştüler ya da yok oldular” ifadelerini kullandı.

ÜÇ İSİM YANDAŞLARDAN ÇIKTI

Son dönemde yandaş yazarların Erdoğan sonrası üzerine yazılar kaleme alması dikkat çekmeye başladı. Yandaşlar arasında ismi ön plana çıkan isimler arasında; Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve Hakan Fidan oldu. Bu üç isim son günlerde konuşulmaya başlandı.

“ERDOĞAN SONRASI AKP ÖMRÜNÜ TAMAMLAR”

Ankara kulislerinin yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında Erdoğan sonrası yazılara ilişkin AKP’de uzun yıllar görev yapan isimlerin analizlerini paylaştı. Babacan’a konuşan isimler Erdoğan sonrasına ilişkin felaket senaryosunu örneklere göstererek şu şekilde anlattı:

“Bunlar boş konuşmalar. Cumhurbaşkanının yerini birilerine bırakmak gibi bir planı olmadığı gibi bir kez daha aday olmak istediğini kaç kez tekrarladı. Ayrıca o aşamaya gelindiğinde herkes biliyor ki bu Erdoğan’ın partisi. Lider partilerinin sonunu gördük. Eğer Erdoğan kendinden sonrası için birini işaret etse dahi artık partinin yaşam şansı olmaz. Geçmişte gördük ki; ne Demirel ne Özal ne de Erbakan sonrası devam edebildiler. Siyasette bir karşılığı olmadı. Ya küçük partilere dönüştüler ya da yok oldular. AKP ömrünü tamamlar. Bu ideolojiye yakın isimler yeni bir parti kurar ve yollarına devam ederler. Belki daha çok şansları olur. Bugünkü yapıyla, şu anda istekli olan ve kendilerini geleceğin lideri olarak gören arkadaşlarımızın hiçbirinin şansı yok. Erdoğan’ın yakınları ve ailesi de buna dahil…”

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜMKÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılındaki yeni anayasa değişikliği ile beraber 2 kez seçildi. Anayasa m.101/2’nin ikinci cümlesinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan “en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle Erdoğan’ın yeniden, yani üçüncü kez seçilemeyeceği biliniyor. Anayasaya göre Erdoğan, aday olamıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Erdoğan’a 2028 seçimlerinde son kez adaylık yolu açılmasını savunduğunu söylemişti. Meclis’in alacağı bir 'erken seçim' kararıyla Erdoğan’ın yolu ancak açılabiliyor.