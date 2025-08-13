Ereğli halkının çığlığı: Hizmet istiyoruz

Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ

Konya’nın Ereğli ilçesi, modern bir hastaneye ve son teknolojiyle donatılmış anjiyo ünitesine sahip olmasına rağmen, doktor eksikliği nedeniyle bu imkanlardan faydalanamıyor.

Kalp krizi geçiren hastalar, tedavi için Konya’ya sevk edilirken yolda hayatını kaybediyor. Bu trajik durum, Ereğli halkının en büyük sorunlarından biri haline geldi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Pırıl pırıl bir anjiyo ünitesi, doktor olmayınca atıl kalıyor. Ereğlililer, “İnşallah, maşallah” sözleriyle geçiştirilen bu hayati soruna somut çözümler talep ediyor.

“Ünlü doktor gelecek” vaatleri yerine, doktor ve ekibinin bir an önce göreve başlaması isteniyor.

Halk, sağlık hizmetlerinin eksiksiz sunulmasını ve mevcut imkanların aktif kullanılmasını bekliyor.

“LAF DEĞİL, İCRAAT ZAMANI!”

Ereğli halkı, boş vaatlere değil, hizmete ihtiyaç duyuyor. Anjiyo ünitesinin tam kapasite çalışması, doktor kadrosunun tamamlanması ve can güvenliğinin sağlanması, öncelikli talepler arasında.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, “Söz uçar, hizmet kalır!” diyerek acil çözüm çağrısında bulundu.