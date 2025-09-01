Ereğli Kapı Mahallesi’nde trafik kazası: 1 yaralı!

Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Emre Y. (31) idaresindeki Opel Corsa 68 AEP 041 plakalı otomobil, virajı alamayarak kaza yaptı daha sonra park halindeki 68 ADH xxx plakalı Ford Tourneo marka panelvan aracın tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Emre.Y Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

