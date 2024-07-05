Ereğli'de cinayet. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Vedat Yıldırım/Yeniçağ

İddialara göre; aralarında bir husumet olan TIR sürücüleri Halil Kurtboğan, M.E, S.K. ve A.K, Ereğli Organize Sanayi civarında karşılaşınca aralarında bir tartışma çıktı.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Halil Kurtboğan ve o sırada yanında olan oğlu Mehmet Kurtboğan, bıçakla yaralandı.

Olayın İhbar edilmesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Mehmet Kurtboğan hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan baba Halil Kurtboğan, Ereğli Devlet Hastanesindeki yapılan ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.