Ereğli’de iki araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Ereğli’de iki araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Y. idaresindeki 2-DUJ-904 Belçika plakalı hafif ticari kamyonet ile Volkan O. yönetimindeki 67 TY 714 plakalı hafif ticari kamyonet kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle Belçika plakalı araçta bulunan 18 yaşındaki Y.Y., 14 yaşındaki A.Y., 10 yaşındaki M.Y., 8 yaşındaki M.B.Y. ve anneleri ile diğer araç sürücüsü Volkan O. ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk etti.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

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